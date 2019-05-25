Энтони Манта: "Финны победили, поэтому они лучше, чем Россия"

Нападающий сборной Канады Энтони Манта поделился впечатлениями от победы над Чехией (5:1) в полуфинале чемпионата мира.

– Мюррей – красавчик. 40 сэйвов сделал. Он в каждом матче нас тащил. И сегодня держал в игре. На мой взгляд, мы были не совсем готовы в первом матче с Финляндией. Это была наша первая игра на турнире. А так – не сомневались, что у нас будет в дальнейшем много побед. И в финале мы можем поквитаться. Мы уверены в себе. У нас все линии работают как надо.

Финны победили, поэтому они лучше, чем Россия. Будет тяжело. Надо быть готовыми. Игра будет совсем другой по сравнению с групповым этапом. Шайбы у меня здесь залетают. Надеюсь, и в финале я забью. (Игорь Еронко)

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