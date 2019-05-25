Эмоции 18-летнего финна в раздевалке после победы над Россией

Сборная Финляндии победила Россию в матче 1/2 финала чемпионата мира-2019 (1:0). Единственный гол забил форвард Марко Анттила. Этой победе особо радовался 18-летний нападающий Каапо Какко.
Kaapo Kakko fully fired up in the @leijonat dressing room 💯— IIHF (@IIHFHockey) 25 мая 2019 г.
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