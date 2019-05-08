Елесин не полетел со сборной России на ЧМ-2019

Защитник Александр Елесин не полетел со сборной России в Братиславу, где пройдет чемпионат мира 2019, сообщает официальный Твиттер национальной команды. 23-летний спортсмен будет тренироваться по индивидуальной программе.

– При этом он будет оставаться на связи со штабом сборной и при необходимости прилетит в Словакию для участия в чемпионате мира, – говорится в сообщении пресс-службы.

⚡ Защитник Александр Елесин не полетел с национальной командой в Братиславу и будет тренироваться по индивидуальному плану. При этом он будет оставаться на связи со штабом сборной и при необходимости прилетит в Словакию для участия в чемпионате мира. #снамироссия #КраснаяМашина – Хоккей России (@russiahockey) 8 мая 2019 г.

Сборная России ранее досрочно выиграла Евротур сезона-2018/19. Подопечные главного тренера Ильи Воробьева готовятся к чемпионату мира 2019 года, который пройдет в Братиславе и Кошице (Словакия) с 10 по 26 мая. В первой игре россияне встретятся с Норвегией (10 мая).

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