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Егор Яковлев будет капитаном сборной России на ЧМ

15:58
Егор Яковлев. Фото photo.khl.ru
Егор Яковлев. Фото photo.khl.ru
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Капитаном команды России на чемпионате мира в Риге станет защитник «Металлурга» Егор Яковлев, сообщает 5 мая пресс-служба Федерации хоккея России в Twitter.

Ранее появилась информация, что прежний капитан национальной сборной Вадим Шипачев не сможет сыграть на мировом первенстве из-за травмы верхней части тела.

29-летний Яковлев в составе национальной сборной становился победителем Олимпийских игр-2018, выиграл чемпионат мира-2014.

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