Дженони о матче с Белоруссией: «Это большая победа для нас»
Голкипер сборной Швейцарии Леонардо Дженони поделился впечатлениями после матча со сборной Белоруссии (6:0) на чемпионате мира по хоккею.
«Это большая победа для нас, — цитирует вратаря belarushockey.com 30 мая. — Отлично провели начало поединка, забросили в первой же смене. Все сильно рады и были настроены на матч с первого периода.
Я проиграл свой предыдущий матч, и если вы его смотрели, то понимаете, что я был предельно замотивирован сегодня показать свой лучший хоккей чтобы помочь команде. Не имеет значения кто твой оппонент, я просто счастлив своему достижению, как и любой другой страж ворот».
После этого матча Белоруссия потеряла шансы пробиться в плей-офф чемпионата мира.
Дополнительная информация:
https://belarushockey.com/cm2012/news_cm12/2021/05/30/bh.-leonardo-dzhenoni-pro-razgrom-sbornoj-belarusi-eto-bolshaja-pobeda-dlja-nas/
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