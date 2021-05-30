Дженони о матче с Белоруссией: «Это большая победа для нас»

Голкипер сборной Швейцарии Леонардо Дженони поделился впечатлениями после матча со сборной Белоруссии (6:0) на чемпионате мира по хоккею.

«Это большая победа для нас, — цитирует вратаря belarushockey.com 30 мая. — Отлично провели начало поединка, забросили в первой же смене. Все сильно рады и были настроены на матч с первого периода.

Я проиграл свой предыдущий матч, и если вы его смотрели, то понимаете, что я был предельно замотивирован сегодня показать свой лучший хоккей чтобы помочь команде. Не имеет значения кто твой оппонент, я просто счастлив своему достижению, как и любой другой страж ворот».

После этого матча Белоруссия потеряла шансы пробиться в плей-офф чемпионата мира.