Джефф Блэшилл: "Когда Ковальчук в четвертом звене – наложения против такой мощи бесполезны"

Главный тренер сборной США Джефф Блэшилл поделился ожиданиями от встречи со сборной России в четвертьфинале чемпионата мира в Словакии.

– Вы смотрели вчерашний матч России со Швецией или хотя бы второй период, в котором было 6:0?

– Я прекрасно знаком со сборной России. Целый ряд игроков выступает в НХЛ. И я уже три года работаю в сборной США, так что и с возможностями тех, кто не в НХЛ, тоже знаком. Супер-супер-талантливая команда, их атака убийственна. Их нападение едва ли не самое сильное на турнире. И они здорово проводят турнир. Нашли свою игру. Мы пока не нашли. И должны найти как можно быстрее, чтобы у нас появился шанс на победу.

– Будет ли Ларкин играть?

– Мы пока еще обследуем его. Я пока не сказал последнего слова, но вряд ли он сыграет.

– Гудро сегодня не тренировался.

– Тренировка была по желанию. Он решил отдохнуть. Но против России сыграет.

– А что вообще с ним происходит? Он набрал всего одно очко.

– Он же пропустил несколько матчей. У него была травма, он пытался играть с ней, но потом решил подлечить повреждение. И это сказалось на нем. Вообще, мы пока почти не забиваем тут легких голов. Только тяжелые или, как я их называю, грязные – закапываем с пятака. Поэтому велико значение таких игроков, как Джеймс ван Римсдайк – он всегда идет на пятак. У нас не получается реализовывать игровые моменты, но я надеюсь, что Гудро будет чувствовать себя лучше. И покажет классный хоккей. Вместе с этим и реализация подрастет. Он ведь только вернулся, сыграв с Канадой.

– Собираетесь ли применять наложения, или против России это бесполезно?

– С таким составом России очень трудно выбрать какие-то наложения. Будем выпускать наших лучших игроков против их лучших. И наши лучшие ребята должны показать очень хороший хоккей, чтобы мы выиграли. Состав россиян очень глубокий. Если бы у них было одно сильное звено – наложения бы сработали. Даже с гостевыми сменами. Но когда у соперника три-четыре сильных тройки, а я видел, что Ковальчук играет в четвертой, это слишком большая мощь атаки, чтобы использовать наложения. Так что будем ориентироваться на себя. И выбирать сочетания, которые будут для нас удобны в той или иной ситуации, чтобы показать свой лучший хоккей.

– Значит, Райан Сутер сыграет больше 30 минут завтра?

– Ох, ну – он всегда много играет. Мне нравится их пара с Мартинесом. Веренски немножко разгрузит их. Он хороший игрок на уровне НХЛ и здорово сыграл против Канады. Но вся команда должна сыграть намного лучше, чем играла до того, иначе у нас проблемы.

– Павел Дацюк может оказаться в "Детройте". Ждете ли вы его?

– Не комментирую. Спросите у Стива Айзермана.​

Матч 1/4 финала чемпионата мира между сборными России и США пройдет в Братиславе в четверг, 23 мая. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию игры Россия - США. Начало - 17.15 (время московское).Также будет доступна видеотрансляция четвертьфинала ЧМ-2019 Россия – США в прямом эфире.

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