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Сегодня, 15:22

Фетисов резко высказался о возможном решении IIHF в отношении сборной России

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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов резко высказался о возможном решении IIHF в отношении сборной России.

Ранее сообщалось, что сборные России и Белоруссии могут отправить в первый дивизион чемпионата мира

«Что тут обсуждать? Послать их надо подальше и все. Какой первый дивизион чемпионата мира? Унижаться совсем до нуля что ли? Моя точка зрения такова, что это допустить нельзя ни в коем случае», — цитирует Фетисова «Чемпионат».

Сегодня 27 мая стало известно, что сборная России отстранена от участия в чемпионате мира-2023. Изначально турнир должен был пройти в Санкт-Петербурге, но его перенесли в Латвию и Финляндию.

В феврале ИИХФ отстранила сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок.

Источник: https://www.championat.com/hockey/news-4707753-fetisov-rezko-vyskazalsya-o-vozmozhnom-popadanii-rossii-v-pervyj-divizion-chm.html
Чемпионат мира по хоккею
Сборная России по хоккею
Вячеслав Фетисов
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Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ
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