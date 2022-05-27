Фетисов резко высказался о возможном решении IIHF в отношении сборной России

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов резко высказался о возможном решении IIHF в отношении сборной России.

Ранее сообщалось, что сборные России и Белоруссии могут отправить в первый дивизион чемпионата мира

«Что тут обсуждать? Послать их надо подальше и все. Какой первый дивизион чемпионата мира? Унижаться совсем до нуля что ли? Моя точка зрения такова, что это допустить нельзя ни в коем случае», — цитирует Фетисова «Чемпионат».

Сегодня 27 мая стало известно, что сборная России отстранена от участия в чемпионате мира-2023. Изначально турнир должен был пройти в Санкт-Петербурге, но его перенесли в Латвию и Финляндию.

В феврале ИИХФ отстранила сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок.