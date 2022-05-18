Фетисов об отказе игроков от вызова в сборную Швеции: «Продолжат зарабатывать в КХЛ, молодцы»

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о том, что шведские хоккеисты массово отказались от выступления за сборную на чемпионате мира в Финляндии.

«Они и до этого отказывались играть. То тренер им не нравится, то еще что-то. Ну, ушли и ушли из сборной. В КХЛ как зарабатывали деньги, так и будут зарабатывать, молодцы. Каждый принимает решение, которое он считает более правильным и выгодным для себя, поэтому не могу их судить, осуждать тем более», — сказал Фетисов «СЭ».

Ранее Шведская хоккейная ассоциация запретила играть за сборную игрокам, которые останутся в КХЛ на следующий сезон.