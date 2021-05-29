Двукратный олимпийский чемпион Кравчук высказался о победе России над Швейцарией

Двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук прокомментировал «СЭ» победу сборной России над Швейцарией в матче предварительного этапа группы A чемпионата мира по хоккею (4:1).

«Игра далась тяжело, никто не хотел уступать, — сказал Кравчук «СЭ». — Российской сборной по ходу встречи удалось выстоять в паре сложных моментов — блокировали броски, были на линии огня, где-то подставлялись под броски. Наша сборная сыграла достаточно хладнокровно. Молодцы, что сумели переломить ход игры в третьем периоде. Во втором периоде оказывали хорошее давление, но швейцарцы выстояли — честь им и хвала. Сергей Толчинский сыграл максимально полезно. Он оказался в нужном месте в нужное время, использовал свои голевые моменты. Можно сказать, что Толчинский хорошо вошел в этот чемпионат, о чем свидетельствует его результативность».

Кравчук также считает, что сборной России необходимо играть на пределе в двух оставшихся матчах.

«Со шведами явно будет непростой матч, про белорусов сказать не могу. Понимаете, это чемпионат сюрпризов. К каждой игре нужно готовиться и выходить играть на пределе. Ты же не знаешь, как пойдет матч. Могут повлиять человеческие факторы. Рейтинг нашей команды выше, чем у Белоруссии, но это не значит, что мы так легко выйдем и победим. Будем болеть за нашу команду», — добавил Кравчук.

Сборная России набрала 12 очков и занимает первое место в группе А. Следующий матч сборной России продет с Швецией 31 мая.

(Артем Бухаев)