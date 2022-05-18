Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о том, что шведские хоккеисты массово отказываются играть за сборную.

«С Гарпенлевом шведы почти все проиграли. У него последний год работы. Видимо, те, кто отказывются от игры за сборную, просто не хотят ему помогать. А так... Шведы никогда нам не простят Петра I. Они преподают это с детства. Такое отношение! Но! Шведы не стали просить, чтобы игроки уезжали из России. Это же финны противные! Видно, водки обпились в Питере», — сказал Кожевников «СЭ».

Ранее Шведская хоккейная ассоциация запретила играть за сборную игрокам, которые останутся в КХЛ на следующий сезон.