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Сегодня, 14:17

Кожевников: «Шведы нам никогда не простят Петра I. А финны — противные! Обпились водки в Питере»

Кожевников отреагировал на массовый отказ шведских хоккеистов играть за сборную на ЧМ
Владислав Флегонтов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о том, что шведские хоккеисты массово отказываются играть за сборную.

«С Гарпенлевом шведы почти все проиграли. У него последний год работы. Видимо, те, кто отказывются от игры за сборную, просто не хотят ему помогать. А так... Шведы никогда нам не простят Петра I. Они преподают это с детства. Такое отношение! Но! Шведы не стали просить, чтобы игроки уезжали из России. Это же финны противные! Видно, водки обпились в Питере», — сказал Кожевников «СЭ».

Ранее Шведская хоккейная ассоциация запретила играть за сборную игрокам, которые останутся в КХЛ на следующий сезон.

Александр Кожевников
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