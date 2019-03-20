Друри назначен генеральным менеджером сборной США, Блашилл останется главным тренером

Генеральный менеджер "Рейнджерс" Крис Друри назначен на аналогичную должность в сборную США, сообщает журналист USA Today Кевин Аллен. Главным тренером с большой вероятностью останется Джефф Блашилл, который параллельно работает с "Детройтом".

Блашилл возглавил американскую команду в 2017 году. На ЧМ-2017 сборная США заняла пятое место, на ЧМ-2018 стала третьей.

Чемпионат мира-2019 пройдет с 10 по 26 мая в Словакии. Команда США в группе А сыграет со сборными Канады, Финляндии, Германии, Словакии, Дании, Франции и Великобритании.