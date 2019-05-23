Драйзайтль рассказал, что сборная Германии сделала бы все для успеха, если бы пришлось играть с Россией

Нападающий "Эдмонтона" и сборной Германии Леон Драйзайтль рассказал, что его команда все бы сделала для успехал, если бы пришлось играть против России в матче 1/4 финала чемпионата мира. Он добавил, что немецкая команда была готова играть с любой сборной в четвертьфинале и бороться за победу.

– Мы были готовы играть с любой сборной в четвертьфинале и бороться за победу, но хотелось все равно подняться повыше в группе, поэтому сделали все от нас зависящее в матче с Финляндией и выиграли, – приводят "Известия" слова Драйзайтля. – Если бы пришлось играть с Россией, мы бы сделали все для успеха, но рады, что в итоге попали на Чехию, хотя соперник тоже не из простых. У этой команды, как и у русских, шведов, американцев и канадцев, много звезд из НХЛ, поэтому в плей-офф легко не будет ни с кем.

Матч 1/4 финала чемпионата мира между сборными России и США пройдет в Братиславе в четверг, 23 мая. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию игры Россия – США. Начало – 17.15 (время московское). Также будет доступна видеотрансляция четвертьфинала ЧМ-2019 Россия – США в прямом эфире.

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