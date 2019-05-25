Дмитрий Орлов: "В полуфинале надо сыграть полные 60 минут"

Защитник сборной России Дмитрий Орлов перед матчем 1/2 финала чемпионата мира против Финляндии отметил, что нужно играть собрано все 60 минут.

– Главное, что мы обыграли США и двигаемся дальше, - цитируют "Известия" Орлова. - Главное – восстановиться. Сейчас все игры важные, запредельные, будет много борьбы. Это плей-офф – право на ошибку возрастает. Так что мы постараемся играть "от ножа", полные 60 минут, нам надо прибавлять в этом моменте, потому что во всех встречах, которые проводили, мы на какой-то промежуток останавливались.

Матч 1/2 финала чемпионата мира между сборными России и Финляндии пройдет в Братиславе в субботу, 25 мая. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию игры Россия – Финляндия. Начало – 16.15 (время московское). Также будет доступнавидеотрансляция полуфинала ЧМ-2019 Россия – Финляндия в прямом эфире Первого канала.

Чемпионат мира по хоккею 2019: новости, обзоры, команды и статистика //

Расписание матчей, турнирная таблица и сетка плей-офф чемпионата мира 2019: календарь, результаты и онлайн-трансляции игр //

Расписание и результаты матчей, состав и статистика сборной России по хоккею: где смотреть видеотрансляции игр ЧМ-2019