Дмитрий Орлов: "Отрезвил ли сборную третий период со шведами? Да мы вроде трезвые были"

Защитник сборной России Дмитрий Орлов ответил на вопрос о третьем периоде матча со Швецией (7:4), который россияне проиграли 1:3.

– Отрезвил ли вас третий период со шведами? – вопрос Орлову.

– Да мы вроде трезвые были.

На ЧМ-2019 27-летний Орлов провел 7 матчей, в которых набрал 6 (2+4) баллов за результативность при показателе полезности "+9". (Алена Гребенькова)

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