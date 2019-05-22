Дмитрий Орлов: "Не важно, с Италией мы играем или с Америкой"

Защитник сборной России Дмитрий Орлов – о четвертьфинале чемпионате мира против США.

– Как настроение перед четвертьфиналом?

– Хорошее. Игра завтра – будем настраиваться. Сегодня у нас есть время отдохнуть, восстановиться. Нас ждет очень интересный матч. Обе команды готовы показывать свой лучший хоккей.

– Следили за матчами американцев?

– Нет, лично я не смотрел. Но, думаю, нам покажут их слабые стороны и расскажут, как играть против них на завтрашнем собрании.

– Многие считают, что играть с американцами гораздо лучше, так как они – атакующая команда. Немцы, – напротив, показывают оборонительный хоккей.

– Мне кажется, что в четвертьфинале уже без разницы, с кем играть. Все будут играть осторожно, так как цена ошибки высока.

– Патрик Кейн – MVP-игрок. Как его обыграть?

– Не давать ему много пространства, всегда стараться быть ближе. Он – не MVP, если будет играть без шайбы. Нужно постоянно держать ее под контролем.

– Анисимов знает Кейна лучше других.

– Да, они играют вместе, но на льду вся дружба заканчивается. Друзей не будет не для кого. Сейчас мы играем за сборную – неважно, кто будет противостоять.

– Вы заняли первое место. Но попали на одного из сильнейших соперников. Это справедливо?

– Не важно, с Италией мы играем или с Америкой. Нужно всегда стараться выкладываться на максимум, выигрывать. (Алена Гребенькова)

Матч 1/4 финала чемпионата мира между сборными России и США пройдет в Братиславе в четверг, 23 мая. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию игры Россия - США. Начало - 17.15 (время московское).

Также будет доступна видеотрансляция четвертьфинала ЧМ-2019 Россия – США в прямом эфире.

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