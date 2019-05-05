Защитник сборной России Дмитрий Орлов после победы в матче Еврохоккейтура над Чехией (4:1) отметил, что национальная команда находит свою игру перед чемпионатом мира.

– Конечно, настроение улучшилось, ведь побеждать всегда приятно, – цитирует официальный сайт ФХР Орлова. – Команда улыбается. Немного расслабимся, нужно немного восстановиться и настраиваться на серьезный турнир.

– Вы получили классную передачу от Кузнецова в эпизоде с заброшенной шайбой.

– Знал, что Кузнецов может отдать такой пас. Я пытался открыться за спину игрока соперника. Кузя – мастер подкидок и пасов, он хорошо видит площадку. Мне оставалось только попасть в ворота. Вся команда старалась играть на победу, находим свою игру перед чемпионатом мира. Было меньше потерь, в прошлой игре их было много.

– Как вам играется в одной связке с Зайцевым?

– Мы до этого играли, на Кубке мира. Немного знаем друг друга. Больше общаемся, стараемся друг другу помогать. Хорошо, что провели эти матчи и вошли в игру.

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