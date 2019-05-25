Дмитрий Орлов: "Это тяжелое поражение, но у сборной России есть еще одна игра"

Защитник сборной России Дмитрий Орлов после поражения от Финляндии в полуфинале чемпионата мира-2019 (0:1) заявил, что россияне рассчитывают выиграть бронзу.

- Мы разочарованы, - сказал Орлов в интервью ИИХФ. - У нас хорошая команда, мы хотели попасть в финал, это была наша цель. Финляндия упорно сражалась во всех матчах турнира. Мы знали, как они играют, и старались помешать. Игра была до гола. Оба вратаря сыграли отлично. Это тяжелое поражение, но у нас есть еще одна игра. Надеюсь, выиграем бронзу.

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