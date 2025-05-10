Хоккей
10 мая, 13:07

Датские болельщики освистали гимн США на ЧМ по хоккею

Сергей Ярошенко
Игроки сборной США празднуют гол в ворота Дании.
Фото Reuters

Датские болельщики освистали гимн сборной США на матче чемпионата мира по хоккею-2025, который проходит в Швеции и Дании, сообщает Expressen.

Игра между командами состоялась 9 мая и завершилась победой американцев со счетом 5:0. Болельщики хозяев освистали игроков команды США при выходе на лед, во время объявления их фамилий на стадионе, а также во время исполнения гимна после матча.

Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно высказывался о желании присоединить Гренландию, которая является частью Датского королевства.

Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Спринт

    Свисти .. не свисти .. а островок Гренлландский придеться "подарить" Штатам .. за энное количество тугриков с дядей Сэмом .. **

    10.05.2025

  • 36

    Категорически протестую Хасбулат Удалой

    10.05.2025

  • ну,и? освистали и,что? можно подумать,что если бы там звучал наш-российский то ему бы... овацию устроили,да? по фиг!!! как был свободный мир вассалом АМЕРИКИ так им и останется

    10.05.2025

  • А какие у тебя корни ?

    Нужно наказать сборную Дании ,а болельщиков оштрафовать на 1 миллион Евро каждого

    10.05.2025

    • Быков заявил об отсутствии интереса к ЧМ-2025 по хоккею

    Быков об участниках ЧМ-2025 по хоккею: «Качественное вино разбавляют водой»

    Takayama

