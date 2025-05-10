Датские болельщики освистали гимн США на ЧМ по хоккею

Датские болельщики освистали гимн сборной США на матче чемпионата мира по хоккею-2025, который проходит в Швеции и Дании, сообщает Expressen.

Игра между командами состоялась 9 мая и завершилась победой американцев со счетом 5:0. Болельщики хозяев освистали игроков команды США при выходе на лед, во время объявления их фамилий на стадионе, а также во время исполнения гимна после матча.

Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно высказывался о желании присоединить Гренландию, которая является частью Датского королевства.