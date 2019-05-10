Дарзиньш – капитан сборной Латвии на ЧМ-2019

Нападающий рижского "Динамо" Лаурис Дарзиньш назначен капитаном сборной Латвии на чемпионате мира-2019, сообщает официальный Твиттер федерации хоккея страны. Его ассистентами будут защитник Кристапс Сотниекс и Роберт Букартс.

Напомним, что латвийская сборная сыграет в группе В против таких команд, как Россия, Швеция, Чехия, Швейцария, Норвегия, Австрия и Италия. Первый матч команда проведет 11 мая против Австрии.

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