Дания впервые в истории обыграла Швецию на чемпионате мира

Сборная Дании победила Швецию (4:3) в матче группового этапа чемпионата мира. Это первый успех датской команды в играх с «Тре Крунур» в истории турнира.

Ранее шведы одерживали победы в 11 матчах из 11, причем ни разу их соперник не смог даже набрать хотя бы очко за поражение в овертайме или по буллитам.

Команды выступают в группе А с такими сборными, как Россия, Чехия, Словакия, Швейцария, Великобритания и Белоруссия.

Турнирую таблицу группы А можно посмотреть здесь

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