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Дания впервые в истории обыграла Швецию на чемпионате мира

14:28
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Сборная Дании победила Швецию (4:3) в матче группового этапа чемпионата мира. Это первый успех датской команды в играх с «Тре Крунур» в истории турнира.

Ранее шведы одерживали победы в 11 матчах из 11, причем ни разу их соперник не смог даже набрать хотя бы очко за поражение в овертайме или по буллитам.

Команды выступают в группе А с такими сборными, как Россия, Чехия, Словакия, Швейцария, Великобритания и Белоруссия.

Турнирую таблицу группы А можно посмотреть здесь

Чемпионат мира по хоккею 2021: путеводитель по главному хоккейному турниру

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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры