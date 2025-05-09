Хоккей
9 мая, 23:44

Сборная США разгромила Данию в первом матче на чемпионате мира

Алина Савинова
9 мая. Сборная США обыграла Данию в матче чемпионата мира (4:0).
Фото Reuters

Сборная США одержала победу над Данией в первом матче группового этапа на чемпионате мира по хоккею — 5:0.

За американскую команду заброшенными шайбами отметились Каттер Готье, Логан Кули, Мэттью Бенайерс (дубль) и Мэйсон Лорей.

США набрали 3 очка и вышли в лидеры в таблице группы В. Следующий матч на турнире команда проведет 11 мая против Венгрии. Дания днем ранее сыграет со Швейцарией.

Чемпионат мира

Группа B

Дания — США — 0:5 (0:1, 0:2, 0:2)

Голы: Готье — 1 (Кессельринг), 17:52 — 0:1. Кули — 1 (бол., Гарлэнд, Томпсон), 23:59 — 0:2. Бенайерс — 1 (Пик, Лорей), 28:32 — 0:3. Лорей — 1 (Кессельринг, Назар), 49:31 — 0:4. Бенайерс — 2 (Готье, Смит), 56:16 — 0:5.

Вратари: Дихов — Даккорд.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 26 (9+8+9) — 48 (9+21+18).

9 мая. Хернинг. Jyske Bank Boxen

Хоккей
Чемпионат мира по хоккею
Сборная Дании по хоккею
Сборная США по хоккею
