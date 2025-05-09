Хоккей
9 мая, 19:20

Дания — США: онлайн-трансляция матча чемпионата мира

Дания и США встретятся в матче группового этапа чемпионата мира 9 мая
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

Сборная Дании и сборная США сыграют в матче группы В чемпионата мира по хоккею в пятницу, 9 мая. Матч на льду арены «Йюске Банк Боксен» в Хернинге (Дания) начнется в 21.20 по московскому времени.

Трансляция игры в прямом эфире пройдет на сайте холдинга «Матч ТВ». Начало прямого эфира — в 21.20 мск.

Ключевые события и результат игры Дания — США можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

Сидни Кросби, Давид Пастрняк, Мика Зибанежад, Юусе Сарос.Чемпионат мира по хоккею-2025: даты и место проведения, участники и состав групп, календарь матчей, сетка плей-офф и финал

На чемпионате мира-2024 сборная США в четвертьфинале уступила Чехии (0:1). Дания в прошлом году завершила выступление на групповом этапе с 6 очками после 2 побед и 5 поражений.

