Дания и США встретятся в матче группового этапа чемпионата мира 9 мая

Сборная Дании и сборная США сыграют в матче группы В чемпионата мира по хоккею в пятницу, 9 мая. Матч на льду арены «Йюске Банк Боксен» в Хернинге (Дания) начнется в 21.20 по московскому времени.

На чемпионате мира-2024 сборная США в четвертьфинале уступила Чехии (0:1). Дания в прошлом году завершила выступление на групповом этапе с 6 очками после 2 побед и 5 поражений.