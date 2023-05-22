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Сегодня, 18:50

Сборная Швеции обыграла Данию в матче ЧМ-2023

Мария Гусева
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Сборная Швеции обыграла Данию в матче чемпионата мира.
Фото AFP

Сборная Швеции обыграла национальную команду Дании в матче группового этапа чемпионата мира — 4:1.

У шведов отличились Деннис Эверберг, Андре Петерссон, Лукас Рэймонд и Карл Грундстрем. У датчан единственную шайбу забросил Никлас Йенсен.

Сборная Швеции занимает 2-е место в турнирной таблице группы А, набрав 17 очков. Команда Дании располагается на 5-й строчке — 8 очков.

В следующем матче Швеция сыграет с США 23 мая. Дания встретится с Финляндией в этот же день.

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Группа A

Дания — Швеция — 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)

Голы: Н. Йенсен — 2 (Элерс), 3:39 — 1:0. Эверберг — 3 (Линдберг, Нюландер), 13:24 — 1:1. Петерссон — 2 (бол., Линдберг, Раймонд), 32:20 — 1:2. Раймонд — 2 (Берггрен), 52:40 — 1:3. Грундстрем — 1 (П. Линдхольм, Петерссон), 54:22 — 1:4.

Вратари: Серенсен — Валлстедт.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 11 (2+5+4) — 34 (11+11+12).

Судьи: Фернандес, Хрибик.

22 мая. Тампере. Nokia Arena.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/world/2023/
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