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17 мая 2025, 23:53

Дания победила Норвегию в матче чемпионата мира

Алина Савинова
17 мая. Сборная Дании одержала победу над Норвегией (6:2) на чемпионате мира.
Фото Reuters

Сборная Дании обыграла Норвегию в шестом матче группового турнира чемпионата мира по хоккею — 6:3.

У датчан в этой игре отличились Патрик Расселл, Миккель Огорд, Йонас Рендбьерг (дубль), Йоахим Блихвельд и Ник Олесен. За норвежскую команду голы забили Эрик Салстен, Якоб Берглунд и Томас Олссон.

Сборная Дании с 9 очками идет на пятом месте в турнирной таблице группы В. Норвегия (1) располагается на последней, 8-й позиции.

Чемпионат мира

Группа B

Дания — Норвегия — 6:3 (2:1, 3:1, 1:1)

Голы: Русселль — 2 (бол., Мелгор, Бликфельд), 13:42 — 1:0. Огорд — 5 (бол., Н. Йенсен, Мелгор), 14:38 — 2:0. Сальстен — 1 (Сольберг, Берглунд), 15:14 — 2:1. Рендбьерг — 1 (Русселль, Н. Йенсен), 27:25 — 3:1. Бликфельд — 2 (бол., Бруггиссер, Матиасен-Вайсе), 30:32 — 4:1. Рендбьерг — 2, 34:59 — 5:1. Берглунд — 2, 36:59 — 5:2. Олесен — 3 (бол., Бликфельд, Матиасен-Вайсе), 49:46 — 6:2. Ольсен — 1 (бол., Йонсен, Сольберг), 59:37 — 6:3.

Нереализованный буллит: Сольберг (Норвегия), 58:04.

Вратари: Дихов — Арнтцен (Норманн, 34:59).

Штраф: 6 — 37.

Броски: 47 (12+20+15) — 27 (11+8+8).

Судьи: Брандер, Бьерк.

17 мая. Хернинг. Jyske Bank Boxen.

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Чемпионат мира по хоккею
Сборная Дании по хоккею
Сборная Норвегии по хоккею
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