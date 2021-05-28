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Белоруссия потерпела третье поражение подряд на чемпионате мира, уступив Дании

22:31
28 мая. Рига. Дания — Белоруссия — 5:2. Фото AFP
28 мая. Рига. Дания — Белоруссия — 5:2. Фото AFP
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28 мая сборная Дании одержала победу над Белоруссией (5:2) в матче предварительного этапа группы А чемпионата мира-2021 по хоккею. Встреча прошла в Риге (Латвия).

В составе датчан голы забили Николай Мейер, Маттиас Асперуп, Матиас Фром, Маркус Лауридсен и Александр Тру. За сборную Белоруссии отличились Артем Демков и Михаил Стефанович.

Дания с 8 очками располагается на четвертой строчке в турнирной таблице своей группы. Белоруссия — седьмое место и четыре балла. Для команды Михаила Захарова поражении от Дании стало третьим подряд на ЧМ.

29 мая датчане сыграют против Словакии. 30 мая Белоруссия встретится со Швейцарией.

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Чемпионат мира

Группа A

Дания — Белоруссия — 5:2 (1:1, 0:1, 4:0)

Голы: Демков — 1 (Кодола, Коробов), 2:12 — 0:1. Майер — 1 (бол., М. Лауридсен), 5:29 — 1:1. Стефанович — 2 (бол., Фальковский, Протас), 30:20 — 1:2. Асперуп — 1 (Фром, Й. Йенсен), 44:58 — 2:2. Фром — 1 (Труэ), 47:48 — 3:2. М. Лауридсен — 2 (Хардт, Лассен), 49:53 — 4:2. Труэ — 1 (Лассен, Хардт), 52:15 — 5:2.

Вратари: Дам — Колосов.

Штраф: 6 — 29.

Броски: 37 (13+12+12) — 18 (3+7+8).

Судьи: Стернат, Шрадер.

28 мая. Рига. Олимпийский спортивный центр.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
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  • Stavka.tv
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  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
🏒 Хоккей. ЧМ. Группа A
Швейцария
Россия

П2

29%

1.93

ТМ 6.5

21%

1.37

Ф2 (0)

18%

1.53
🏒 Хоккей. ЧМ. Группа B
Германия
Финляндия

П2

25%

1.58

ТБ 4.5

20%

1.67

ИТБ1 (1.5)

15%

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