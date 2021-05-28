Белоруссия потерпела третье поражение подряд на чемпионате мира, уступив Дании
28 мая сборная Дании одержала победу над Белоруссией (5:2) в матче предварительного этапа группы А чемпионата мира-2021 по хоккею. Встреча прошла в Риге (Латвия).
В составе датчан голы забили Николай Мейер, Маттиас Асперуп, Матиас Фром, Маркус Лауридсен и Александр Тру. За сборную Белоруссии отличились Артем Демков и Михаил Стефанович.
Дания с 8 очками располагается на четвертой строчке в турнирной таблице своей группы. Белоруссия — седьмое место и четыре балла. Для команды Михаила Захарова поражении от Дании стало третьим подряд на ЧМ.
29 мая датчане сыграют против Словакии. 30 мая Белоруссия встретится со Швейцарией.
Хоккей
Чемпионат мира
Группа A
Дания — Белоруссия — 5:2 (1:1, 0:1, 4:0)
Голы: Демков — 1 (Кодола, Коробов), 2:12 — 0:1. Майер — 1 (бол., М. Лауридсен), 5:29 — 1:1. Стефанович — 2 (бол., Фальковский, Протас), 30:20 — 1:2. Асперуп — 1 (Фром, Й. Йенсен), 44:58 — 2:2. Фром — 1 (Труэ), 47:48 — 3:2. М. Лауридсен — 2 (Хардт, Лассен), 49:53 — 4:2. Труэ — 1 (Лассен, Хардт), 52:15 — 5:2.
Вратари: Дам — Колосов.
Штраф: 6 — 29.
Броски: 37 (13+12+12) — 18 (3+7+8).
Судьи: Стернат, Шрадер.
28 мая. Рига. Олимпийский спортивный центр.
Методология
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