Дания — Белоруссия: видеообзор матча чемпионата мира-2021 по хоккею
28 мая сборная Дании выиграла у Белоруссии (5:2) в матче предварительного этапа группы A чемпионата мира-2021 по хоккею в латвийской Риге.
В составе датчан заброшенными шайбами отметились Николай Мейер, Маттиас Асперуп, Матиас Фром, Маркус Лауридсен и Александр Тру. За сборную Белоруссии — Артем Демков и Михаил Стефанович.
Дания с 8 очками располагается на четвертой строчке в турнирной таблице своей группы. Белоруссия — седьмое место и четыре балла.
29 мая Дания проведет матч со Словакией. 30 мая Белоруссия сыграет со Швейцарией.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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