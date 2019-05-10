Дадонов забросил первую шайбу сборной России на чемпионате мира

Сборная России открыла счет голам на чемпионате мира-2019. Первую шайбу для россиян на турнире в матче с Норвегией забросил Евгений Дадонов. Это произошло на девятой минуте первого периода.
#RUSNOR #IIHFWorlds POWERPLAY GOAL For @russiahockey– IIHF (@IIHFHockey) 10 мая 2019 г.
Malkin to Dadonov puts Russia up 1-0 over Norway! pic.twitter.com/Ggqg1yv3Mb
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