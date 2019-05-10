Чемпионат мира

17:32 | Хоккей — Чемпионат мира

Дадонов забросил первую шайбу сборной России на чемпионате мира

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Сборная России открыла счет голам на чемпионате мира-2019. Первую шайбу для россиян на турнире в матче с Норвегией забросил Евгений Дадонов. Это произошло на девятой минуте первого периода.

 

Чемпионат мира по хоккею-2019: новости, обзоры, статистика // турнирные таблицы групп и команды ЧМ-2019 // календарь и результаты игр, расписание онлайн-трансляций // сборная России: состав и статистика // прямые видеотрансляции матчей сборной России  

 

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/world/news/1542528/

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