Дадонов забросил первую шайбу сборной России на чемпионате мира

Сборная России открыла счет голам на чемпионате мира-2019. Первую шайбу для россиян на турнире в матче с Норвегией забросил Евгений Дадонов. Это произошло на девятой минуте первого периода.

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