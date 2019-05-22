Дадонов вышел на пятое место в сборной России по очкам на ЧМ

Нападающий сборной России Евгений Дадонов забросил шайбу в заключительной матче группового этапа ЧМ-2019 против команды Швеции (7:4).

30-летний форвард довел свою результативность на чемпионатах мира до 50 (22+28) баллов и вышел на общее пятое место среди игроков нашей сборной в данных турнирах, сообщает пресс-служба ФХР.

Выше расположились только Павел Дацюк (51), Александр Овечкин (64), Евгений Малкин (67) и Илья Ковальчук (86).

К тому же данная шайба стала для Дадонова 30-й в 103-й игре за сборную страны и седьмой на данном турнире, что позволило ему улучшить личный рекорд результативности на мировых форумах.

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