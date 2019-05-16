Дадонов – пятый россиянин, забросивший 20 шайб на ЧМ

Евгений Дадонов​ вышел на первое место в списке лучших снайперов чемпионата мира и стал пятым российским хоккеистом (не считая времена СССР), которому удалось добраться до отметки 20 голов на мировых первенствах. Выше форварда "Флориды" в списке российских снайперов располагаются, выступающие за сборную в Братиславе, Илья Ковальчук, Александр Овечкин и Евгений Малкин, а также Алексей Яшин. (Кирилл Бурдаков)

Лучшие снайперы сборной России​ на чемпионатах мира