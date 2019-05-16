Дадонов – пятый россиянин, забросивший 20 шайб на ЧМ

Евгений Дадонов вышел на первое место в списке лучших снайперов чемпионата мира и стал пятым российским хоккеистом (не считая времена СССР), которому удалось добраться до отметки 20 голов на мировых первенствах. Выше форварда "Флориды" в списке российских снайперов располагаются, выступающие за сборную в Братиславе, Илья Ковальчук, Александр Овечкин и Евгений Малкин, а также Алексей Яшин. (Кирилл Бурдаков)
Лучшие снайперы сборной России на чемпионатах мира
|
Игрок
|
Турнир
|
Матчи
|
Голы
|
Илья Ковальчук
|
11
|
88
|
36
|
Александр Овечкин
|
13
|
77
|
34
|
Евгений Малкин
|
8
|
57
|
31
|
Алексей Яшин
|
9
|
59
|
24
|
Евгений Дадонов
|
6
|
52
|
21
|
Сергей Березин
|
4
|
26
|
19
|
Сергей Мозякин
|
8
|
51
|
19
|
Алексей Морозов
|
7
|
52
|
19
|
Максим Афиногенов
|
8
|
61
|
19
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