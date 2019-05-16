Чемпионат мира

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Дадонов – пятый россиянин, забросивший 20 шайб на ЧМ

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Евгений Дадонов​ вышел на первое место в списке лучших снайперов чемпионата мира и стал пятым российским хоккеистом (не считая времена СССР), которому удалось добраться до отметки 20 голов на мировых первенствах. Выше форварда "Флориды" в списке российских снайперов располагаются, выступающие за сборную в Братиславе, Илья Ковальчук, Александр Овечкин и Евгений Малкин, а также Алексей Яшин. (Кирилл Бурдаков)

Лучшие снайперы сборной России​ на чемпионатах мира

Игрок

Турнир

Матчи

Голы

Илья Ковальчук

11

88

36

Александр Овечкин

13

77

34

Евгений Малкин

8

57

31

Алексей Яшин

9

59

24

Евгений Дадонов

6

52

21

Сергей Березин

4

26

19

Сергей Мозякин

8

51

19

Алексей Морозов

7

52

19

Максим Афиногенов

8

61

19
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