"Что будут показывать по телевизору: выборы в Европарламент или финал ЧМ?" Президент Финляндии - о победе сборной

Президент Финляндии Саули Ниинисте прокомментировал победу своей национальной команды над Россией в полуфинале чемпионата мира-2019 (1:0). Единственный гол забил нападающий Марко Анттила. В финале турнира финны сыграют либо с Канадой, либо с Чехией.

- Что будут показывать по телевизору: выборы в Европарламент или финал ЧМ? - спросил Ниинисте в своем Твиттере.

Taisi tulla toistoa runsaan kuukauden takaa: vaali vai finaali hu tv:stä? — Sauli Niinistö (@niinisto) 25 мая 2019 г.

Напомним, финал чемпионата мира пройдет в воскресенье, 26 мая. В это же время станут известны итоги выборов в Европарламент.

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