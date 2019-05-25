"Что будут показывать по телевизору: выборы в Европарламент или финал ЧМ?" Президент Финляндии - о победе сборной

Президент Финляндии Саули Ниинисте прокомментировал победу своей национальной команды над Россией в полуфинале чемпионата мира-2019 (1:0). Единственный гол забил нападающий Марко Анттила. В финале турнира финны сыграют либо с Канадой, либо с Чехией.
- Что будут показывать по телевизору: выборы в Европарламент или финал ЧМ? - спросил Ниинисте в своем Твиттере.
Taisi tulla toistoa runsaan kuukauden takaa: vaali vai finaali hu tv:stä?— Sauli Niinistö (@niinisto) 25 мая 2019 г.
Напомним, финал чемпионата мира пройдет в воскресенье, 26 мая. В это же время станут известны итоги выборов в Европарламент.
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