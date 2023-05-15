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15 мая, 22:54

Швеция по буллитам обыграла Финляндию и одержала третью победу подряд на ЧМ-2023

Сергей Ревенко
Корреспондент
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Эпизод матча Финляндия — Швеция.
Фото AFP

Сборная Швеции победила Финляндию в серии буллитов со счетом 2:1 в матче групповой стадии чемпионата мира-2023.

Счет в этой встрече открыли шведы во втором периоде: отличился форвард Оскар Линдберг, а в третьем забил финн Юхо Ламмикко.

В серии буллитов точнее были игроки Швеции: победным стал бросок нападающего «Детройта» Лукаса Раймонда.

Сборная Швеции выиграла три матча из трех на старте ЧМ-2023, а у финнов — второе поражение.

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Группа A

Финляндия — Швеция — 1:2 Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы: Линдберг — 2 (Зеттерлунд, Берггрен), 37:17 — 0:1. Ламмикко — 1 (Песонен, Капанен), 46:47 — 1:1.

Победный буллит: Раймонд.

Вратари: Ларми — Лар. Юханссон.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 28 (8+5+14+1) — 26 (9+11+2+4).

Судьи: Ансонс, Франнсен.

15 мая. Тампере. Nokia Arena. 12039 зрителей

Чемпионат мира по хоккею
Сборная Финляндии по хоккею
Сборная Швеции по хоккею
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