До старта чемпионата мира осталось всего несколько часов. Турнир обещает быть одним из лучших за последние годы: в розыгрыше Кубка Стэнли осталось всего четыре команды, и большинство звездных энхаэловцев смогли приехать в Словакию сыграть за свою сборную.

Россия – один из главных фаворитов чемпионата. У нашей команды собрался почти оптимальный состав – лучший со времен Олимпиады в Сочи и Кубка мира в 2016 году: Илья Ковальчук, Александр Овечкин, Евгений Малкин, Никита Кучеров, Евгений Кузнецов, Андрей Василевский, Никита Гусев, Евгений Дадонов.

Для БК "Лига Ставок" этот чемпионат мира знаковый вдвойне, ведь капитаном сборной России выступает посол бренда "Лига Ставок" Илья Ковальчук!

Перед стартом турнира капитан сборной выступил с личным приветствием болельщикам, в котором сообщил, что вся команда настроена только на победу.

– Болельщикам сборной России я пожелаю терпения и веры в команду. Нам нужны ваши позитивные эмоции, они помогают нам на площадке. Мы читаем все, что про нас пишут, и критика, бывает, тоже идет нам на пользу. Но прежде всего заряжает нас позитив. Мы видели, сколько наших болельщиков было в Чехии на Евротуре, мы чувствовали поддержку трибун. А в Братиславе, я уверен, будет еще больше наших, и для сборной России этот чемпионат мира станет почти домашним! А мы всей командой настроены на победу. Это такой турнир, где командные интересы будут выше личных амбиций. У нас в сборной нет ни одного человека, кто бы не понимал этого. Тем более что золота чемпионата мира у нас не было с 2014 года. Пора уже это исправить! – отметил Ковальчук.

БК "Лига Ставок", официальный партнер сборной России по хоккею, желает успехов сборной России в Братиславе и верит в победу!