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ЧМ по хоккею в Швейцарии не будет перенесен на 2021 год

12:15
ЧМ по хоккею в Швейцарии отменен. Фото ИИХФ
ЧМ по хоккею в Швейцарии отменен. Фото ИИХФ
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Швейцария не будет проводить чемпионат мира-2020, перенесенный на 2021 год из-за пандемии коронавируса, сообщает официальный сайт ИИХФ.

Основная причина такого решения Федерации хоккея Швейцарии — экономические риски, которые могут возникнуть при переносе турнира.

Чемпионат мира 2021 года запланирован в Минске и Риге.

По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 3 318 455 человек. Зафиксировано 234 253 летальных исхода от инфекции, вылечилось 1 048 464 человека. В Швейцарии зарегистрировано 29 586 заболевших, 1 737 умерших и 23 100 выздоровевших.

Чемпионат мира по хоккею 2020: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ

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