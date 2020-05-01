ЧМ по хоккею в Швейцарии не будет перенесен на 2021 год

Швейцария не будет проводить чемпионат мира-2020, перенесенный на 2021 год из-за пандемии коронавируса, сообщает официальный сайт ИИХФ.

Основная причина такого решения Федерации хоккея Швейцарии — экономические риски, которые могут возникнуть при переносе турнира.

Чемпионат мира 2021 года запланирован в Минске и Риге.

По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 3 318 455 человек. Зафиксировано 234 253 летальных исхода от инфекции, вылечилось 1 048 464 человека. В Швейцарии зарегистрировано 29 586 заболевших, 1 737 умерших и 23 100 выздоровевших.