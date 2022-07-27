ЧМ-2023 вместо России пройдет в Финляндии и Латвии

Чемпионат мира по хоккею 2023 года пройдет в Тампере (Финляндия) и Латвии (Рига), сообщается на сайте ИИХФ.

Ежегодный конгресс ИИХФ 2022 года одобрил совместную заявку Финляндии и Латвии на проведение чемпионата мира по хоккею 2023 года.

Отметим, что изначально чемпионат планировалось провести в Санкт-Петербурге, однако у России были отозваны права на проведение турнира из-за ситуации на Украине.

Чемпионат мира 2023 года состоится Тампере и Риге с 12 по 28 мая.



