Хоккей
Чемпионат мира
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Команды
Тренеры
Стадионы
История
Главная
Хоккей
Чемпионат мира

Сегодня, 16:08

ЧМ-2023 вместо России пройдет в Финляндии и Латвии

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Чемпионат мира по хоккею 2023 года пройдет в Тампере (Финляндия) и Латвии (Рига), сообщается на сайте ИИХФ.

Ежегодный конгресс ИИХФ 2022 года одобрил совместную заявку Финляндии и Латвии на проведение чемпионата мира по хоккею 2023 года.

Отметим, что изначально чемпионат планировалось провести в Санкт-Петербурге, однако у России были отозваны права на проведение турнира из-за ситуации на Украине.

Чемпионат мира 2023 года состоится Тампере и Риге с 12 по 28 мая.

Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ
Читайте также
Вред гречневой крупы — кому нельзя есть гречку?
Как Евгения Медведева превратилась из фигуристки в фотомодель «18+»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В ИИХФ ожидают, что Федерация хоккея России может подать иск в CAS
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости