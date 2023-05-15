ЧМ-2023 по хоккею, 15 мая: США обыграли Германию, Канада победила Словакию и другие матчи
Группа A
Германия — США — 2:3 (0:0, 2:1, 0:2)
Голы: Аттард — 1 (Эйссимонт, Тайнан), 25:39 — 0:1. Сорамиес — 1 (мен., М. Мюллер, Зайдер), 30:23 — 1:1. Шюц — 1 (Туоми), 39:55 — 2:1. Фаррелл — 1 (Хатсон), 45:58 — 2:2. Коронато — 1 (бол., Перунович, Тайнан), 54:50 — 2:3.
Вратари: Нидербергер (57:52) — Десмит.
Штраф: 4 — 8.
Броски: 32 (12+13+7) — 26 (4+13+9).
Судьи: Бьерк, Каукокари.
15 мая. Тампере. Nokia Arena.
Финляндия — Швеция — 1:2 Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1)
Голы: Линдберг — 2 (Зеттерлунд, Берггрен), 37:17 — 0:1. Ламмикко — 1 (Песонен, Капанен), 46:47 — 1:1.
Победный буллит: Раймонд.
Вратари: Ларми — Лар. Юханссон.
Штраф: 4 — 6.
Броски: 28 (8+5+14+1) — 26 (9+11+2+4).
Судьи: Ансонс, Франнсен
15 мая. Тампере. Nokia Arena. 12039 зрителей
Группа B
Словакия — Канада — 1:2 Б (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1)
Голы: Нейберс — 1 (Макбэйн), 7:46 — 0:1. Цегларик — 1 (бол., Гривик, Гудачек), 16:08 — 1:1.
Победный буллит: Куинн.
Вратари: Главай — Монтембо.
Штраф: 41 — 18.
Броски: 24 (5+8+10+1) — 43 (13+18+9+3).
Судьи: Хрибик, Шрадер.
15 мая. Рига. «Арена Рига».
Чехия — Латвия — 3:4 ОТ (1:0, 1:2, 1:1, 0:1)
Голы: Немечек — 1 (Беранек, Чернох), 8:25 — 1:0. Рих. Букартс — 1 (Цибульскис, Джериньш), 22:16 — 1:1. Дзиеркалс — 1 (Фрейбергс, Балцерс), 23:18 — 1:2. Кубалик — 3 (Червенка, Дворак), 29:21 — 2:2. Цибульскис — 1 (Андерсонс, Смирнов), 45:22 — 2:3. Кемпни — 1 (Червенка, Кубалик), 56:58 — 3:3. Батня — 1 (Якс), 64:16 — 3:4.
Вратари: Грубец — Силов.
Штраф: 6 — 8.
Броски: 25 (4+10+7+4) — 35 (13+10+8+4).
Судьи: Хейккинен, Хюрлиман.
15 мая. Рига. «Арена Рига». 7780 зрителей
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