Червенка и Пастрняк стали лучшими бомбардиром и снайпером чемпионата мира

Нападающий сборной Чехии Роман Червенка стал лучшим бомбардиром чемпионата мира по хоккею в Финляндии.

Его партнер по команде форвард Давид Пастрняк выиграл гонку снайперов.

За весь турнира Червенка набрал 17 (5+12) очков в 10 матчах. В активе Пастрняка семь шайб в семи играх.

Хоккеисты сборной Чехии завоевали бронзовые медали ЧМ, победив команду США со счетом 8:4.

Победителем турнира стала сборная Финляндии, обыгравшая в финале команду Канады со счетом 4:3 (OT).