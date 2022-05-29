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Сегодня, 23:18

Червенка и Пастрняк стали лучшими бомбардиром и снайпером чемпионата мира

Иван Шитик
Корреспондент
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Роман Червенка.
Фото AFP

Нападающий сборной Чехии Роман Червенка стал лучшим бомбардиром чемпионата мира по хоккею в Финляндии.

Его партнер по команде форвард Давид Пастрняк выиграл гонку снайперов.

За весь турнира Червенка набрал 17 (5+12) очков в 10 матчах. В активе Пастрняка семь шайб в семи играх.

Хоккеисты сборной Чехии завоевали бронзовые медали ЧМ, победив команду США со счетом 8:4.

Победителем турнира стала сборная Финляндии, обыгравшая в финале команду Канады со счетом 4:3 (OT).

Давид Пастрняк
Роман Червенка
Чемпионат мира по хоккею
Сборная Чехии по хоккею
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