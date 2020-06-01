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Чернышенко возглавит оргкомитет ЧМ-2023 в Санкт-Петербурге

12:28
Дмитрий Чернышенко. Фото photo.khl.ru
Дмитрий Чернышенко. Фото photo.khl.ru
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Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко назначен председателем оргкомитета по подготовке и проведению чемпионата мира-2023 в Санкт-Петербурге и молодежного чемпионата мира-2023 в Новосибирске и Омске, говорится в распоряжение правительства РФ на официальном интернет-портале правовой информации.

Заместителями главы оргкомитета стали помощник президента РФ Игорь Левитин и министр спорта РФ Олег Матыцин. В состав оргкомитета включены в том числе губернатор Омской области Александр Бурков, вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг, исполнительный директор ФХР Дмитрий Курбатов.

Всего в оргкомитет вошли 29 человек.

Дополнительная информация:

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202006010023

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