Чернышенко возглавит оргкомитет ЧМ-2023 в Санкт-Петербурге

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко назначен председателем оргкомитета по подготовке и проведению чемпионата мира-2023 в Санкт-Петербурге и молодежного чемпионата мира-2023 в Новосибирске и Омске, говорится в распоряжение правительства РФ на официальном интернет-портале правовой информации.

Заместителями главы оргкомитета стали помощник президента РФ Игорь Левитин и министр спорта РФ Олег Матыцин. В состав оргкомитета включены в том числе губернатор Омской области Александр Бурков, вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг, исполнительный директор ФХР Дмитрий Курбатов.

Всего в оргкомитет вошли 29 человек.