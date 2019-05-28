Чемпионат мира

01:26 | Хоккей — Чемпионат мира

Чемпионский парад сборной Финляндии. Видео

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Сборная Финляндии вернулась на родину после победы на чемпионате мира. В Хельсинки ее встретили тысячи болельщиков. Видео чемпионского парада было опубликовано в социальных сетях. Команда проехала на автобусе с главным трофеем турнира.

 

В финале финская команда обыграла сборную Канады (3:1). Сборная России заняла третье место, обыграв в  матче за бронзу команду Чехии (3:2 Б).

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/L/world/2019/

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