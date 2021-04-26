Чемпионат мира по хоккею в Риге может пройти без зрителей

Председатель совета директоров рижского «Динамо» Юрис Савицкис сообщил, что чемпионат мира по хоккею 2021 года в Латвии может пройти без зрителей.

«Вопрос об иностранных зрителях довольно сложный, потому что сейчас пока вообще не идет речи о болельщиках, так как на сегодняшний день не позволяет эпидемиологическая ситуация.

Если кривая пандемии резко снизится, то правительство будет принимать решение, это его ответственность. Организаторам, конечно, хотелось бы провести чемпионат мира в присутствии зрителей, потому что это совсем другая обстановка. Время еще есть, пока правительство наблюдает за ситуацией, чтобы принять соответствующее решение», — цитирует Савицкиса ТАСС.