Чемпионат мира по хоккею в Риге может пройти без зрителей
Председатель совета директоров рижского «Динамо» Юрис Савицкис сообщил, что чемпионат мира по хоккею 2021 года в Латвии может пройти без зрителей.
«Вопрос об иностранных зрителях довольно сложный, потому что сейчас пока вообще не идет речи о болельщиках, так как на сегодняшний день не позволяет эпидемиологическая ситуация.
Если кривая пандемии резко снизится, то правительство будет принимать решение, это его ответственность. Организаторам, конечно, хотелось бы провести чемпионат мира в присутствии зрителей, потому что это совсем другая обстановка. Время еще есть, пока правительство наблюдает за ситуацией, чтобы принять соответствующее решение», — цитирует Савицкиса ТАСС.
Чемпионат мира по хоккею пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня.
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