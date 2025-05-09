Хоккей
9 мая, 23:50

Чемпионат мира, результаты 9 мая: Швеция победила Словакию, США разгромили Данию и другие матчи

Руслан Абушкин
редактор интернет отдела
Первый день турнира в Швеции и Дании.

9 мая, пятница

Группа A

Австрия — Финляндия — 1:2 (1:2, 0:0, 0:0)
Голы: Пуйстола — 1 (Сало, Хямеэнахо), 4:38 — 0:1. Пярссинен — 1 (Сеппяля, Песонен), 7:06 — 0:2. Вольф — 1 (Унтервегер, Шнайдер), 13:54 — 1:2.
Вратари: Толванен — Сарос.
Штраф: 8 — 8.
Броски: 16 (5+2+9) — 28 (11+8+9).
Судьи: Кэмпбелл, Черриг.
9 мая. Стокгольм. Avicii Arena. 6822 зрителя.

Швеция — Словакия — 5:0 (3:0, 1:0, 1:0)
Голы: Баклунд — 1 (Хейнеман, Линдхольм), 11:17 — 1:0. Л. Карлссон — 1 (Петтерссон, Юханссон), 18:50 — 2:0. Бродин — 1 (Ларссон, Лундестрем), 19:54 — 3:0. Линдхольм — 1 (Густафссон, Баклунд), 38:46 — 4:0. Зибанежад — 1 (Андерссон, Петтерссон), 57:33 — 5:0.
Вратари: Маркстрем — Рибар.
Штраф: 0 — 2.
Броски: 20 (9+7+4) — 15 (5+9+1).
Судьи: Брандер, Франнсен.
9 мая. Стокгольм. Avicii Arena.

Группа B

Швейцария — Чехия — 4:5 ОТ (2:1, 0:2, 2:1, 0:1)
Голы: Марти — 1 (Хофманн, Фора), 1:34 — 1:0. Риат — 1 (Зигенталер, Кукан), 17:50 — 2:0. Странски — 1 (бол., Пастрняк, Червенка), 19:41 — 2:1. Задина — 1 (Крейчик, М. Шпачек), 26:01 — 2:2. Пырохта — 1 (Задина, Д. Шпачек), 35:33 — 2:3. Шмид — 1 (бол., Мой, Хофманн), 41:21 — 3:3. Андригетто — 1 (Марти, Мальгин), 49:00 — 4:3. Седлак — 1 (бол., Гронек), 56:13 — 4:4. Червенка — 1 (Пастрняк, Веймелка), 62:30 — 4:5.
Нереализованный буллит: Пастрняк (Чехия), 17:18 (Мимо).
Вратари: Дженони — Веймелка.
Штраф: 6 — 4.
Броски: 20 (7+3+8+2) — 29 (8+15+5+1).
Судьи: Ансонс, Бьерк.
9 мая. Хернинг. Jyske Bank Boxen.

Дания — США — 0:5 (0:1, 0:2, 0:2)
Голы: Готье — 1 (Кессельринг), 17:52 — 0:1. Кули — 1 (бол., Гарлэнд, Томпсон), 23:59 — 0:2. Бенайерс — 1 (Пик, Лорей), 28:32 — 0:3. Лорей — 1 (Кессельринг, Назар), 49:31 — 0:4. Бенайерс — 2 (Готье, Смит), 56:16 — 0:5.
Вратари: Дихов — Даккорд.
Штраф: 8 — 6.
Броски: 26 (9+8+9) — 48 (9+21+18).
9 мая. Хернинг. Jyske Bank Boxen.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/world/2025/calendar/
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • IQ-87%

    Не больше чем словаки

    11.05.2025

  • Gumbert Gumbert

    американцы вдруг стали друзьями)))

    10.05.2025

  • с Урала

    кусок govna

    10.05.2025

  • с Урала

    debila кусок

    10.05.2025

  • Сбитый летчик

    Пиндосы начали за здравие, а закончат уТРАМПкой.

    10.05.2025

  • Андрей Недобрый

    Вот так вот читаешь Дания.Австрия и задумываешся-при чем тут чемпионат МИРА ? Хотя чемпионат Мира проходил две недели назад и команда Ротеберга проиграла в трех матчах..

    10.05.2025

  • Спринт

    Хорошо тобе тюкнули палашом по тыкве .. плесень из черепушки посыпалася .. однако **

    10.05.2025

  • Спринт

    Вопрос то в тему .. текст горе-спецуриков некогда спортивной газетёнки привычно/одинаково - идиотическо-дилетантский .. Впрочем - как всегда.

    10.05.2025

  • Спринт

    Матчи, по хоккейному, с крупным счетом на табло, а по игре такой разницы нет. Праздник хоккея для всех болельщиков и заполненные трибуны, что еще нужно, что бы посмотреть хорошую игру. Шведы показали невероятную "продуктивность" своих бросков - 20 в створ и пять раз с изменением счета! Не примитивных же Ротен-25 зырить, однако.

    10.05.2025

  • knki1

    уху

    10.05.2025

  • IQ-87%

    Чем отличается разгром Дании от просто победы над Словакией-результат то одинаков-впрочем глупый вопрос

    10.05.2025

