Чемпионат мира, результаты и видео голов 18 мая: Латвия победила Словакию, Казахстан уступил США и другие матчи
18 мая, воскресенье
Группа A
Словения — Австрия — 2:3 Б (1:1, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1)
Голы: Грегорц — 2 (бол., Магковец, Ограеншек), 9:53 — 1:0. Цвергер — 1 (Шнайдер), 13:49 — 1:1. Леблер — 1 (Хаудум, Цвергер), 50:20 — 1:2. Саболич — 1 (Чосич, Терек), 53:01 — 2:2.
Победный буллит: Баумгартнер.
Вратари: Горак — Киккерт.
Штраф: 10 — 10.
Броски: 16 (5+5+3+3) — 33 (10+10+9+4).
Судьи: Черриг, Шрадер.
18 мая. Стокгольм. Avicii Arena. 3457 зрителей
Словакия — Латвия — 1:5 (1:1, 0:3, 0:1)
Голы: Эгле — 1 (Андерсонс, Якс), 2:44 — 0:1. Чедерле — 2 (бол., Такач, Княжко), 9:16 — 1:1. Локмелис — 4 (Тралмакс), 21:31 — 1:2. Букартс — 1, 25:54 — 1:3. Андерсонс — 1 (Лавиньш, Эгле), 34:29 — 1:4. Аболс — 2 (п.в., Даугавиньш), 56:22 — 1:5.
Вратари: Главай — Гудлевскис.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 27 (15+5+7) — 31 (7+12+12).
Судьи: Каукокари, Кэмпбелл.
18 мая. Стокгольм. Avicii Arena
Группа B
Казахстан — США — 1:6 (0:0, 0:5, 1:1)
Голы: Назар — 4 (Лакомб, Эйссимонт), 26:58 — 0:1. Лакомб — 1 (Назар, Маккэррон), 31:46 — 0:2. Томпсон — 5 (Байэм, Пинто), 34:00 — 0:3. Бенайерс — 3 (О`Коннор), 34:58 — 0:4. Кессельринг — 1 (Назар, Эйссимонт), 39:04 — 0:5. Веренски — 1 (Кессельринг, Келлер), 45:54 — 0:6. Волков — 2 (мен.), 59:10 — 1:6.
Вратари: Кудрявцев — Суэймен.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 17 (5+7+5) — 38 (9+17+12).
Судьи: Викман, Стано.
18 мая. Стокгольм. Avicii Arena
Венгрия — Швейцария — 0:10 (0:2, 0:3, 0:5)
Голы: Амбюль — 1 (Эгли, Мозер), 5:44 — 0:1. Майер — 1 (Кукан), 7:25 — 0:2. Эгли — 1 (Глаузер, Фиала), 31:57 — 0:3. Майер — 2 (Мой, Фиала), 33:24 — 0:4. Мозер — 1 (Бехлер, Майер), 35:21 — 0:5. Эгли — 2 (Мозер, Майер), 50:03 — 0:6. Амбюль — 2 (Шмид, Марти), 50:51 — 0:7. Глаузер — 1 (Егер), 54:49 — 0:8. Амбюль — 3 (Фора, Мозер), 58:53 — 0:9. Фиала — 1 (Мой, Марти), 59:20 — 0:10.
Вратари: Вай — Дженони.
Штраф: 6 — 4.
Броски: 6 (3+1+2) — 37 (11+10+16).
Судьи: Брандер, Офнер.
18 мая. Хернинг. Jyske Bank Boxen
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