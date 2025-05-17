Чемпионат мира, результаты и видео голов 17 мая: Казахстан проиграл Чехии, Канада разгромила Словакию и другие матчи
17 мая, суббота
Группа A
Финляндия — Латвия — 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)
Голы: Пярссинен — 3 (Хямеэнахо, Леппанен), 27:37 — 1:0. Лехтонен — 3 (бол., Терявяйнен, Толванен), 50:55 — 2:0. Аболс — 1 (Балцерс, Фрейбергс), 55:09 — 2:1.
Вратари: Сарос — Гудлевскис (58:14).
Штраф: 12 — 18.
Броски: 23 (3+12+8) — 35 (12+10+13).
Судьи: Кэмпбелл, Хольм.
17 мая. Стокгольм. Avicii Arena.
Франция — Швеция — 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)
Голы: Раймонд — 2 (Л. Карлссон, Лундестрем), 13:27 — 0:1. Хейнеман — 1 (Бенгтссон, Бродин), 14:25 — 0:2. Линдхольм — 6 (бол., Баклунд, Раймонд), 24:39 — 0:3. Лундестрем — 1 (Форсберг, Густафссон), 44:05 — 0:4.
Вратари: Келлер — Эрссон.
Штраф: 8 — 10.
Броски: 15 (7+1+7) — 36 (15+10+11).
Судьи: Франнсен, Хрибик.
17 мая. Стокгольм. Avicii Arena.
Канада — Словакия — 7:0 (2:0, 3:0, 2:0)
Голы: Монтур — 2 (бол., Конекны, Кросби), 14:44 — 1:0. Форстер — 1 (Эванс, Селебрини), 15:48 — 2:0. Кросби — 3 (Селебрини, Монтур), 23:25 — 3:0. Селебрини — 2 (Кросби, Мэтисон), 38:08 — 4:0. Маккиннон — 5 (Хорват, Мэтисон), 38:59 — 5:0. Кросби — 4 (Добсон, Конекны), 46:58 — 6:0. Маккиннон — 6 (Куилль), 48:34 — 7:0.
Вратари: Биннингтон — Рибар (Гуска, 40:00).
Штраф: 6 — 10.
Броски: 44 (13+19+12) — 14 (5+6+3).
Судьи: Каукокари, Макфарлейн.
17 мая. Стокгольм. Avicii Arena.
Группа B
США — Германия — 6:3 (3:0, 0:3, 3:0)
Голы: Томпсон — 4 (бол., Веренски, Гарлэнд), 1:42 — 1:0. Назар — 3 (Готье), 9:43 — 2:0. О`Коннор — 1 (Томпсон), 14:17 — 3:0. Мик — 1 (Замански, Хюттль), 28:43 — 3:1. Мюллер — 1 (Кахун, Стаховяк), 34:43 — 3:2. Стаховяк — 3 (бол., Михаелис, Хюттль), 35:31 — 3:3. Гарлэнд — 2 (бол., Келлер, Кули), 44:50 — 4:3. Кули — 3 (Гарлэнд, Келлер), 56:31 — 5:3. Келлер — 2 (п.в., Назар), 58:07 — 6:3.
Вратари: Даккорд — Грубауэр (Нидербергер, 41:26, Грубауэр, 47:29, 57:05 — 58:07).
Штраф: 4 — 10.
Броски: 44 (16+10+18) — 21 (8+6+7).
Судьи: Ансонс, Хольм.
17 мая. Хернинг. Jyske Bank Boxen.
Чехия — Казахстан — 8:1 (1:0, 3:0, 4:1)
Голы: Странски — 2 (Беранек, Пырохта), 5:19 — 1:0. Флек — 3 (Газда, Клапка), 21:26 — 2:0. Странски — 3 (Д. Шпачек, М. Шпачек), 32:19 — 3:0. Червенка — 3 (Пастрняк, Крейчик), 37:04 — 4:0. Клапка — 1, 41:06 — 5:0. Колесников — 1 (бол., Бреус, Муратов), 47:36 — 5:1. Червенка — 4 (Пырохта, Пастрняк), 53:13 — 6:1. Червенка — 5 (Нечас, Седлак), 55:44 — 7:1. Клапка — 2 (Флек, Газда), 59:22 — 8:1.
Вратари: Веймелка — Амирбеков (Павленко, 41:06).
Штраф: 6 — 10.
Броски: 33 (8+17+8) — 22 (8+8+6).
Судьи: Викман, Лангин.
17 мая. Хернинг. Jyske Bank Boxen.
Дания — Норвегия — 6:3 (2:1, 3:1, 1:1)
Голы: Русселль — 2 (бол., Мелгор, Бликфельд), 13:42 — 1:0. Огорд — 5 (бол., Н. Йенсен, Мелгор), 14:38 — 2:0. Сальстен — 1 (Сольберг, Берглунд), 15:14 — 2:1. Рендбьерг — 1 (Русселль, Н. Йенсен), 27:25 — 3:1. Бликфельд — 2 (бол., Бруггиссер, Матиасен-Вайсе), 30:32 — 4:1. Рендбьерг — 2, 34:59 — 5:1. Берглунд — 2, 36:59 — 5:2. Олесен — 3 (бол., Бликфельд, Матиасен-Вайсе), 49:46 — 6:2. Ольсен — 1 (бол., Йонсен, Сольберг), 59:37 — 6:3.
Нереализованный буллит: Сольберг (Норвегия), 58:04 (Вратарь).
Вратари: Дихов — Арнтцен (Норманн, 34:59).
Штраф: 6 — 37.
Броски: 47 (12+20+15) — 27 (11+8+8).
Судьи: Брандер, Бьерк.
17 мая. Хернинг. Jyske Bank Boxen.
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