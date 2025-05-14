Чемпионат мира, результаты и видео голов 14 мая: Дания обыграла Казахстан, Швеция разгромила Латвию и другие матчи
14 мая, среда
Группа A
Словакия — Франция — 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)
Голы: Хромяк — 1 (Гонзек), 29:32 — 1:0. Бодон — 1 (Даир, Трей), 34:34 — 1:1. Росандич — 1 (бол., Чайкович, Криштоф), 49:13 — 2:1.
Вратари: Главай — Келлер (58:47 — 58:55, 59:09).
Штраф: 4 — 8.
Броски: 35 (6+14+15) — 20 (5+9+6).
Судьи: Кэмпбелл, Шрадер.
14 мая. Стокгольм. Avicii Arena.
Латвия — Швеция — 0:6 (0:0, 0:2, 0:4)
Голы: Андерссон — 1 (Линдхольм), 30:15 — 0:1. Бенгтссон — 1 (Веннберг, Бродин), 30:27 — 0:2. Раймонд — 1 (Л. Карлссон, Лундестрем), 40:36 — 0:3. Ларссон — 1 (Фреден, Л. Карлссон), 48:32 — 0:4. Зибанежад — 4 (Веннберг, Бродин), 50:46 — 0:5. Линдхольм — 2 (бол., Фреден, Раймонд), 58:49 — 0:6.
Вратари: Гудлевскис — Эрссон.
Штраф: 10 — 4.
Броски: 20 (6+8+6) — 27 (8+8+11).
Судьи: Каукокари, Черриг.
14 мая. Стокгольм. Avicii Arena.
Группа B
США — Норвегия — 6:5 ОТ (4:1, 1:2, 0:2, 1:0)
Голы: Готье — 4 (Пинто, Кессельринг), 4:50 — 1:0. Келлер — 1 (Лакомб, Кессельринг), 7:18 — 2:0. Сольберг — 2 (бол., Берглунд, Брандсег-Нигар), 9:59 — 2:1. Томпсон — 1, 12:34 — 3:1. Маккэррон — 1 (О`Коннор, Ховард), 17:50 — 4:1. Томпсон — 2 (бол., Келлер, Веренски), 22:55 — 5:1. Сольберг — 3 (бол., Мартинсен), 26:59 — 5:2. Реннилль — 1, 32:48 — 5:3. Стин — 1, 51:08 — 5:4. Сольберг — 4 (Брандсег-Нигар, Мартинсен), 58:33 — 5:5. Томпсон — 3 (бол., Кули, Келлер), 64:09 — 6:5.
Вратари: Суэймен — Норманн (57:39 — 58:33).
Штраф: 10 — 10.
Броски: 39 (20+7+10+2) — 18 (5+4+9+0).
Судьи: Офнер, Хольм.
14 мая. Хернинг. Jyske Bank Boxen.
Казахстан — Дания — 1:5 (0:0, 0:2, 1:3)
Голы: Огорд — 1 (Бликфельд, Кок), 24:20 — 0:1. Труэ — 1 (бол., Русселль, Н. Йенсен), 32:57 — 0:2. Михайлис — 3 (Старченко, Метальников), 46:33 — 1:2. Матиасен-Вайсе — 2 (бол., Олесен, Бликфельд), 50:08 — 1:3. Труэ — 2 (М. Лауридсен), 50:28 — 1:4. Олесен — 2 (п.в.), 59:53 — 1:5.
Вратари: Павленко (58:25 — 59:53) — Дихов.
Штраф: 6 — 10.
Броски: 22 (7+8+7) — 27 (1+11+15).
Судьи: Ансонс, Лангин.
14 мая. Хернинг. Jyske Bank Boxen.
Чемпионат мира по хоккею-2025: последние новости, расписание и результаты