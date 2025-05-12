Чемпионат мира, результаты 11 мая: Финляндия победила Францию, Канада разгромила Латвию и другие матчи
11 мая, воскресенье
Группа A
Словакия — Словения — 3:1 (2:0, 1:0, 0:1)
Голы: Чедерле — 1 (Сикора), 8:20 — 1:0. Регенда — 1 (Княжко, Грман), 9:26 — 2:0. Криштоф — 1 (бол., Лантоши, Мудрак), 31:12 — 3:0. Ограеншек — 1 (бол., Саболич, Мацуг), 46:29 — 3:1.
Вратари: Главай — Пинтарич (58:48 — 59:02, 59:09).
Штраф: 10 — 10.
Броски: 39 (12+22+5) — 18 (3+5+10).
Судьи: Макфарлейн, Шрадер.
11 мая. Стокгольм. Avicii Arena. 3870 зрителей.
Латвия — Канада — 1:7 (1:2, 0:3, 0:2)
Голы: Тралмакс — 1 (Локмелис), 7:05 — 1:0. Конекны — 1 (Санхейм, Кросби), 9:30 — 1:1. Маккиннон — 2 (Хорват), 10:31 — 1:2. Джонсон — 1 (Монтур, Кросби), 27:11 — 1:3. Джонсон — 2, 31:10 — 1:4. Конекны — 2 (мен.), 39:36 — 1:5. Селебрини — 1 (Конекны, Кросби), 45:09 — 1:6. Хэйтон — 1 (Дано), 55:18 — 1:7.
Вратари: Григалс — Флери.
Штраф: 12 — 12.
Броски: 17 (4+7+6) — 37 (11+10+16).
Судьи: Франнсен, Хрибик.
11 мая. Стокгольм. Avicii Arena. 9531 зритель.
Финляндия — Франция — 4:3 ОТ (0:0, 1:1, 2:2, 1:0)
Голы: К. Бозон — 1 (бол., Спиноцци, Т. Бозон), 28:01 — 0:1. Терявяйнен — 1 (Лехтонен, Саариярви), 37:33 — 1:1. Т. Бозон — 1 (бол., Перре, Белльмар), 50:57 — 1:2. Перре — 1 (п.в., Белльмар), 57:18 — 1:3. Толванен — 1 (Лехтонен), 58:27 — 2:3. Толванен — 2 (Лехтонен, Терявяйнен), 59:32 — 3:3. Пярссинен — 2 (Толванен, Ламмикко), 61:24 — 4:3.
Вратари: Ларми — Келлер.
Штраф: 6 — 4.
Броски: 51 (19+15+16+1) — 19 (1+12+6+0).
Судьи: Кэмпбелл, Хольм.
11 мая. Стокгольм. Avicii Arena.
Группа B
США — Венгрия — 6:0 (2:0, 1:0, 3:0)
Голы: Назар — 1 (Кули, Гарлэнд), 14:07 — 1:0. Назар — 2 (Пинто, Лорей), 16:54 — 2:0. Готье — 2 (Бенайерс, Смит), 30:02 — 3:0. Готье — 3 (Смит, Власик), 41:13 — 4:0. Гарлэнд — 1 (Пинто, Назар), 41:54 — 5:0. Кули — 2 (Келлер, Томпсон), 54:26 — 6:0.
Вратари: Суэймен — Вай.
Штраф: 4 — 6.
Броски: 39 (9+19+11) — 13 (5+4+4).
Судьи: Ансонс, Стано.
11 мая. Хернинг. Jyske Bank Boxen. 4041 зритель.
Германия — Казахстан — 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)
Голы: Михайлис — 1 (Шестаков), 3:05 — 0:1. Кастнер — 1 (Эль, Зайдер), 13:09 — 1:1. Стаховяк — 1 (Кахун, Шюц), 34:53 — 2:1. Райхель — 1 (Тиффельс, Кельбле), 41:49 — 3:1. Кельбле — 2 (Эль, Кастнер), 45:33 — 4:1.
Вратари: Нидербергер — Павленко.
Штраф: 4 — 0.
Броски: 33 (15+9+9) — 21 (10+6+5).
Судьи: Бьерк, Офнер.
11 мая. Хернинг. Jyske Bank Boxen. 4733 зрителя.
Норвегия — Чехия — 1:2 (0:0, 1:2, 0:0)
Голы: Флек — 1 (Лауко), 22:14 — 0:1. Сольберг — 1 (Берглунд, Сальстен), 28:03 — 1:1. Пастрняк — 1 (Гронек), 33:20 — 1:2.
Вратари: Арнтцен — Веймелка.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 23 (5+6+12) — 33 (11+15+7).
Судьи: Викман, Лангин.
11 мая. Хернинг. Jyske Bank Boxen.
