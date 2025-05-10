Чемпионат мира, расписание и результаты 10 мая: Канада обыграла Словению, Казахстан победил Норвегию и другие матчи
10 мая, суббота
Группа A
Словения — Канада — 0:4 (0:1, 0:3, 0:0)
Голы: Хорват — 1 (бол., Маккиннон, Конекны), 7:22 — 0:1. Маккиннон — 1 (Уигар), 23:41 — 0:2. Хорват — 2 (бол., Маккиннон, Монтур), 33:38 — 0:3. Добсон — 1 (бол., Селебрини, О`Райлли), 36:55 — 0:4.
Вратари: Горак — Гаранд.
Штраф: 14 — 4.
Броски: 11 (4+3+4) — 44 (14+22+8).
Судьи: Хольм, Шрадер.
10 мая. Стокгольм. Avicii Arena.
Швеция — Австрия — 4:2 (0:0, 1:1, 3:1)
Голы: Баумгартнер — 1 (Раффль, Рорер), 25:30 — 0:1. Зибанежад — 2 (бол., Густафссон, Юханссон), 33:26 — 1:1. Каспер — 1 (Шнетцер), 52:26 — 1:2. Бродин — 2 (Раймонд, Линдхольм), 57:41 — 2:2. Зибанежад — 3 (Андерссон), 57:53 — 3:2. Веннберг — 1 (п.в., Баклунд, Линдхольм), 58:39 — 4:2.
Вратари: Эрссон — Киккерт.
Штраф: 2 — 8.
Броски: 25 (8+10+7) — 16 (5+7+4).
Судьи: Макфарлейн, Хрибик.
10 мая. Стокгольм. Avicii Arena.
Франция — Латвия — 1:4 (1:0, 0:1, 0:3)
Голы: Фебре — 1 (Боск, Кринон), 15:02 — 1:0. Дзиеркалс — 1 (мен.), 35:36 — 1:1. Зиле — 1 (Комульс, Балцерс), 42:02 — 1:2. Локмелис — 1 (п.в.), 58:36 — 1:3. Локмелис — 2 (п.в., Тралмакс), 59:29 — 1:4.
Вратари: Папийон — Гудлевскис.
Штраф: 8 — 4.
Броски: 19 (2+13+4) — 20 (8+6+6).
Судьи: Брандер, Черриг.
10 мая. Стокгольм. Avicii Arena.
Группа B
Норвегия — Казахстан — 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)
Голы: Йоханнесен — 1 (Эльвсвен, Эстрем Сальстен), 5:33 — 1:0. Старченко — 1 (бол., Михайлис, Орехов), 25:08 — 1:1. Волков — 1 (Асетов, Кайыржан), 52:08 — 1:2.
Вратари: Норманн (57:14) — Павленко.
Штраф: 8 — 8.
Броски: 31 (6+10+15) — 21 (5+11+5).
Судьи: Викман, Стано.
10 мая. Хернинг. Jyske Bank Boxen.
Германия — Венгрия — 6:1 (2:0, 2:0, 2:1)
Голы: Кахун — 1 (Шюц, Стаховяк), 10:54 — 1:0. Замански — 1 (Райхель), 16:09 — 2:0. Кельбле — 1 (Кастнер), 34:09 — 3:0. Тиффельс — 1 (Райхель, Замански), 39:44 — 4:0. Эль — 1 (Хагер, Й. Мюллер), 45:54 — 5:0. Амбрус — 1 (Ортенски, Хари), 48:29 — 5:1. Кахун — 2 (Шюц), 59:09 — 6:1.
Вратари: Грубауэр — Балиж.
Штраф: 4 — 8.
Броски: 35 (11+8+16) — 19 (2+12+5).
Судьи: Каукокари, Офнер.
10 мая. Хернинг. Jyske Bank Boxen.
Дания — Швейцария — 2:5 (0:1, 2:2, 0:2)
Голы: Хишир — 1 (Марти, Фора), 14:41 — 0:1. Мелгор — 1 (мен.), 22:09 — 1:1. Бликфельд — 1 (Огорд, Олесен), 28:59 — 2:1. Мой — 1 (Хишир, Майер), 35:40 — 2:2. Мой — 2 (Майер), 38:34 — 2:3. Риат — 2 (бол., Мой, Шмид), 45:19 — 2:4. Хишир — 2 (п.в.), 58:49 — 2:5.
Вратари: Дам — Шарлен.
Штраф: 8 — 8.
Броски: 15 (2+9+4) — 35 (13+12+10).
Судьи: Лангин, Хольм.
10 мая. Хернинг. Jyske Bank Boxen.