Чемпионат мира по хоккею-2026: главные звезды турнира

Названы главные звезды чемпионата мира по хоккею-2026

Чемпионат мира по хоккею-2026 пройдет с 15 по 31 мая в Швейцарии. В турнире примут участие 16 сборных, в состав которых вошло много звездных хоккеистов.

В Швейцарию сборная Канады приедет звездным составом. В окончательный список попали Маклин Селебрини, Марк Шайфли, Эван Бушар, Райан О'Райлли и Джон Таварес. Также вместо травмированного Мэтью Барзала к составу присоединился Сидни Кросби. Основное внимание будет приковано к 19-летнему Селебрини, который станет капитаном национальной команды.

Сборная США будет представлена не только студентами американских университетов, но и игроками НХЛ. Это Мэттью Ткачук, Джозеф Уолл и Логан Кули.

Звездный состав будет у швейцарской сборной: Роман Йози, Нико Хишир, Тимо Майер, Нино Нидеррайтер и Янис Мозер.

В составе сборной Финляндии сыграют две звезды «Флориды»: Александр Барков, восстановившийся после тяжелой травмы, и Антон Лунделль.