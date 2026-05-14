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Чемпионат мира по хоккею-2026: главные звезды турнира

Названы главные звезды чемпионата мира по хоккею-2026
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Сидни Кросби, сборная Канады.
Фото Reuters

Чемпионат мира по хоккею-2026 пройдет с 15 по 31 мая в Швейцарии. В турнире примут участие 16 сборных, в состав которых вошло много звездных хоккеистов.

В Швейцарию сборная Канады приедет звездным составом. В окончательный список попали Маклин Селебрини, Марк Шайфли, Эван Бушар, Райан О'Райлли и Джон Таварес. Также вместо травмированного Мэтью Барзала к составу присоединился Сидни Кросби. Основное внимание будет приковано к 19-летнему Селебрини, который станет капитаном национальной команды.

Сборная США будет представлена не только студентами американских университетов, но и игроками НХЛ. Это Мэттью Ткачук, Джозеф Уолл и Логан Кули.

Звездный состав будет у швейцарской сборной: Роман Йози, Нико Хишир, Тимо Майер, Нино Нидеррайтер и Янис Мозер.

В составе сборной Финляндии сыграют две звезды «Флориды»: Александр Барков, восстановившийся после тяжелой травмы, и Антон Лунделль.

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Александр Барков (хоккей)
Маклин Селебрини
Сидни Кросби
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Чемпионат мира по хоккею: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ
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