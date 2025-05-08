Чемпионат мира по хоккею 2025: где смотреть трансляции матчей

Чемпионат мира по хоккею в 2025 году пройдет в Швеции и Дании

Чемпионат мира по хоккею пройдет с 9 по 25 мая 2025 года в двух странах: Швеции и Дании. Игры состоятся на льду «Авичи Арены» в Стокгольме и «Йюске-банк-боксен» в Харнинге.

Трансляции матчей чемпионата мира по хоккею-2025 будут вести каналы холдинга «Матч ТВ».

Следить за ключевыми событиями и результатами матчей, последними новостями, расписанием, парами и сеткой плей-офф вы можете в разделе чемпионата мира и хоккейном матч-центре сайта «СЭ».

В ЧМ-2025 примут участие 16 сборных, которые разделены на две группы. В плей-офф выйдут по четыре лучшие команды из каждой группы. Сборные России и Белоруссии не участвуют в чемпионатах мира с 2022 года.