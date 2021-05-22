В субботу, 22 мая, в Латвии пройдут матч группового турнира чемпионата мира по хоккею.

Группа А

Дания — Швеция (12.15)

Великобритания — Россия (16.15)

Чехия — Швейцария (20.15)

Группа В

Норвегия — Германия (12.15)

Финляндия — США (16.15)

Латвия — Казахстан (20.15)

Чемпионат мира по хоккею 2021: путеводитель по главному хоккейному турниру