Чемпионат мира-2021, расписание и результаты матчей 22 мая: Россия — Великобритания и другие матчи
08:45
В субботу, 22 мая, в Латвии пройдут матч группового турнира чемпионата мира по хоккею.
Группа А
Великобритания — Россия (16.15)
Группа В
Чемпионат мира по хоккею 2021: путеводитель по главному хоккейному турниру
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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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