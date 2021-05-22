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Чемпионат мира-2021, расписание и результаты матчей 22 мая: Россия — Великобритания и другие матчи

08:45
Форвард сборной России Антон Бурдасов. Фото ФХР
Форвард сборной России Антон Бурдасов. Фото ФХР
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В субботу, 22 мая, в Латвии пройдут матч группового турнира чемпионата мира по хоккею.

Группа А

Дания — Швеция (12.15)

Великобритания — Россия (16.15)

Чехия — Швейцария (20.15)

Группа В

Норвегия — Германия (12.15)

Финляндия — США (16.15)

Латвия — Казахстан (20.15)

Чемпионат мира по хоккею 2021: путеводитель по главному хоккейному турниру

Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ

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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры