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Чемпионат мира по хоккею-2021: расписание матчей 3 июня, Россия — Канада и другие

08:45
Сборная России. Фото AFP
Сборная России. Фото AFP
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В четверг, 3 июня, пройдут матчи 1/4 финала чемпионата мира по хоккею.

США — Словакия

16:15

Швейцария — Германия

16:15

Финляндия — Чехия

20:15

Россия — Канада

20:15

Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ

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Материалы сюжета: Чемпионат мира по хоккею 2021: расписание и результаты матчей России и других игр в плей-офф — пары, обзоры