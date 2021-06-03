Чемпионат мира по хоккею-2021: расписание матчей 3 июня, Россия — Канада и другие
08:45
В четверг, 3 июня, пройдут матчи 1/4 финала чемпионата мира по хоккею.
США — Словакия
16:15
Швейцария — Германия
16:15
Финляндия — Чехия
20:15
Россия — Канада
20:15
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Кто должен защищать ворота России в матче 1/4 финала ЧМ с Канадой?
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Материалы сюжета: Чемпионат мира по хоккею 2021: расписание и результаты матчей России и других игр в плей-офф — пары, обзоры
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