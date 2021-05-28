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Чемпионат мира-2021, расписание и результаты матчей 28 мая

09:00
Сборная Канады сыграет против Казахстана на ЧМ-2021. Фото IIHF
Сборная Канады сыграет против Казахстана на ЧМ-2021. Фото IIHF
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В пятницу, 28 мая, в Латвии пройдут матч группового турнира чемпионата мира по хоккею.

Группа А

Швеция — Великобритания (16.15)

Дания — Белоруссия (20.15)

Группа В

Казахстан — Канада (16.15)

Латвия — Норвегия (20.15)

Турнирную таблицу чемпионата мира по хоккею в Латвии можно посмотреть здесь

Расписание матчей группового турнира ЧМ-2021

Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ

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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры