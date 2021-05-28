Чемпионат мира-2021, расписание и результаты матчей 28 мая
09:00
В пятницу, 28 мая, в Латвии пройдут матч группового турнира чемпионата мира по хоккею.
Группа А
Швеция — Великобритания (16.15)
Группа В
Турнирную таблицу чемпионата мира по хоккею в Латвии можно посмотреть здесь
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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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