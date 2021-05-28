Чемпионат мира-2021, расписание и результаты матчей 28 мая

В пятницу, 28 мая, в Латвии пройдут матч группового турнира чемпионата мира по хоккею.

Группа А

Швеция — Великобритания (16.15)

Дания — Белоруссия (20.15)

Группа В

Казахстан — Канада (16.15)

Латвия — Норвегия (20.15)

Турнирную таблицу чемпионата мира по хоккею в Латвии можно посмотреть здесь

Расписание матчей группового турнира ЧМ-2021